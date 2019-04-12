Instagram перестанет рекомендовать «пограничный» контент

Instagram намерен сократить охват «пограничного» контента – тех постов, которые близки к нарушению правил соцсети.

Instagram больше не будет рекомендовать эти записи в разделе «Интересное» и не будет показывать их при поиске по хештегам.

«Мы начали сокращать охват тех постов, которые являются ненадлежащими, но не нарушают правил сообщества», — говорится в заявлении компании.

При этом те записи, которые Instagram расценивает как ненадлежащие, будут по-прежнему показываться в лентах пользователей, если они подписаны на тот аккаунт, который их публикует.

В качестве примера неприемлемого контента в сообщении Instagram упоминаются посты с сексуальным подтекстом. Какие ещё типы контента относятся к этой категории, в компании не уточнили. Однако TechCrunch удалось узнать эту информацию на мероприятии, где было впервые объявлено об этом нововведении.

По данным издания, к «пограничному» контенту также относятся посты с дезинформацией, спам, шокирующий контент и записи оскорбительного содержания.

Напомним, что Facebook начал снижать охват «пограничного» контента в ноябре прошлого года.