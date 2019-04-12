Instagram перестанет рекомендовать «пограничный» контент

Instagram намерен сократить охват «пограничного» контента – тех постов, которые близки к нарушению правил соцсети.

Instagram больше не будет рекомендовать эти записи в разделе «Интересное» и не будет показывать их при поиске по хештегам.

«Мы начали сокращать охват тех постов, которые являются ненадлежащими, но не нарушают правил сообщества», — говорится в заявлении компании.

При этом те записи, которые Instagram расценивает как ненадлежащие, будут по-прежнему показываться в лентах пользователей, если они подписаны на тот аккаунт, который их публикует.

В качестве примера неприемлемого контента в сообщении Instagram упоминаются посты с сексуальным подтекстом. Какие ещё типы контента относятся к этой категории, в компании не уточнили. Однако TechCrunch удалось узнать эту информацию на мероприятии, где было впервые объявлено об этом нововведении.

По данным издания, к «пограничному» контенту также относятся посты с дезинформацией, спам, шокирующий контент и записи оскорбительного содержания.

Напомним, что Facebook начал снижать охват «пограничного» контента в ноябре прошлого года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в ФейсбукеКлиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google
В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасностиВ Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после созданияGoogle распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания
«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно
Блок рекламы


Похожие новости
СМИ: руководство YouTube игнорировало предупреждения сотрудников о токсическом контентеСМИ: руководство YouTube игнорировало предупреждения сотрудников о токсическом контенте
Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контентFacebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент
Instagram тестирует возможность совершения покупок внутри приложенияInstagram тестирует возможность совершения покупок внутри приложения
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбойВ работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Facebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинацииFacebook и Instagram будут бороться с фейками о вакцинации
В Instagram появился рекламный формат для брендированного контентаВ Instagram появился рекламный формат для брендированного контента
Instagram тестирует автоматические профили для местных компанийInstagram тестирует автоматические профили для местных компаний
Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контентаFacebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента
Евросоюз обяжет Facebook и Google платить авторам роялти за контентЕвросоюз обяжет Facebook и Google платить авторам роялти за контент
Сбой в Instagram лишил блогеров и брендов тысяч подписчиковСбой в Instagram лишил блогеров и брендов тысяч подписчиков
Последние новости
Подгружаем последние новости