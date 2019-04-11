Google запустил новый сервис Currents на базе закрытого Google+

2 апреля компания Google закрыла социальную сеть Google+ для обычных пользователей. Однако уточнялось, что этот сервис продолжит работать для пользователей с учебным или рабочим аккаунтом G Suite.

Сегодня компания объявила, что сервис получил новое имя — Currents. Вместе с новым названием сервис получил и другой дизайн и новый набор функций. Весь контент корпоративных пользователей пакета G Suite, существующий в Google+, теперь будет автоматически переведен в Currents, как только те подтвердят согласие на использование бета-версии нового сервиса.

Как и прежде, Google +, Currents призван дать сотрудникам организаций возможность делиться контентом и предоставить защищенное место для внутрикорпоративного общения. Сервис позволяет делать быстрые заметки, добавлять в них теги, а также назначать приоритет публикациям.

Напомним, официальной причиной закрытия Google+ стали низкие показатели использования — сервису так и не удалось снискать популярность и составить конкуренцию Facebook и другим платформам. Компания также признала наличие проблем с защитой данных. В частности, была выявлена уязвимость, которая могла привести к массовой утечке данных пользователей.

Изначально соцсеть планировалось закрыть в августе 2019 года, но позже в компании решили сделать это на 4 месяца раньше – в апреле. Причиной такого решения стала ещё одна уязвимость, найденная в системе безопасности.