В Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложений

После обращения за комментарием к представителю Google Джону Мюллеру, в Twitter-аккаунте Google Webmasters появилось официальное подтверждение запуска новой функции:
Do you have an Android App associated with your website? ? In Search Console you can now see the app's clicks, impressions, CTR, and position with a separate search appearance in the Performance report.
Эта возможность заработала для сайтов, у которых есть связанные с ними мобильные приложения для Android. Теперь вебмастера прямо в Search Console могут видеть данные о кликах, показах, CTR и позициях приложения.
Также сегодня стало известно о временных проблемах с индексацией страниц в Google, которые были вызваны техническим сбоем в Google.
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