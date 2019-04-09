В Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложений

В отчете об эффективности в Google Search Console появились данные о связанных с сайтом Android-приложениях.

Нововведение заметил создатель блога Search Engine Roundtable Барри Шварц (Barry Schwartz):

После обращения за комментарием к представителю Google Джону Мюллеру, в Twitter-аккаунте Google Webmasters появилось официальное подтверждение запуска новой функции:

Do you have an Android App associated with your website? ? In Search Console you can now see the app's clicks, impressions, CTR, and position with a separate search appearance in the Performance report. — Google Webmasters (@googlewmc) April 8, 2019

Эта возможность заработала для сайтов, у которых есть связанные с ними мобильные приложения для Android. Теперь вебмастера прямо в Search Console могут видеть данные о кликах, показах, CTR и позициях приложения.