Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания
Google объявил, что распускает сформированный на прошлой неделе совет, который должен был рассматривать этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом и другими новыми технологиями.
По данным The Vox, причиной такого решения стали противоречия между двумя членами совета, которые первыми сообщили о его расформировании.
Совет, запущенный 26 марта, был призван предоставлять рекомендации Google, а также другим компаниям и исследователям, работающим в областях, связанных с зарождающимися технологиями.
В Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC) входили 8 человек: эксперты по технологиям и цифровой этике.
В сообщении Google о роспуске совета говорится следующее:
«Стало ясно, что в нынешних условиях ATEAC не может функционировать так, как мы хотели. Поэтому мы закрываем совет».
Согласно The Vox, сотрудники Google подписали петицию с требованием убрать одного из членов совета из-за его высказываний в адрес транссексуалов.
Напомним, что летом 2018 году Google назвал свои принципы в отношении искусственного интеллекта.
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