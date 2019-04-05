Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания

Google объявил, что распускает сформированный на прошлой неделе совет, который должен был рассматривать этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом и другими новыми технологиями.

По данным The Vox, причиной такого решения стали противоречия между двумя членами совета, которые первыми сообщили о его расформировании.

Совет, запущенный 26 марта, был призван предоставлять рекомендации Google , а также другим компаниям и исследователям, работающим в областях, связанных с зарождающимися технологиями.

В Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC) входили 8 человек: эксперты по технологиям и цифровой этике.

В сообщении Google о роспуске совета говорится следующее:

«Стало ясно, что в нынешних условиях ATEAC не может функционировать так, как мы хотели. Поэтому мы закрываем совет».

Согласно The Vox, сотрудники Google подписали петицию с требованием убрать одного из членов совета из-за его высказываний в адрес транссексуалов.