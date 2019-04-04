Google Диск интегрировался с DocuSign, Nintex и K2

Google Диск интегрировался с сервисом для подписи и отслеживания статуса документов DocuSign, а также с платформами для автоматизации процессов Nintex и K2.

DocuSign

Новая интеграция позволяет подготавливать, подписывать и хранить документы прямо на Диске, а также выставлять счета, активировать аккаунт и принимать платежи после подписания соглашения.

K2

Интеграция с K2 сосредоточена на инструментах машинного обучения. Она позволяет пользователям обучать модели в рабочих процессах (с использованием инструментов машинного обучения Google), а затем, например, определять, следует ли автоматически утверждать или отклонять заявки на кредит, располагая всей информацией об этих запросах и процессе утверждения, хранящейся в Google Sheet. Эта интеграция также облегчает поиск документов на Диске.

Nintex

Интеграция с Nintex сфокусирована на управлении контрактами в HR, продажах и юридических вопросах.

Напомним, что в 2017 году в Google Drive стала доступна функция резервного копирования. В том же году было создано решение для защиты данных на Диске от вирусов-вымогателей, таких как Petya и WannaCry.


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