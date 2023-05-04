Дискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботоферм

Загальна аудиторія фабрики ботів становила майже 200 тисяч

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує ZN.ua.

Дискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботоферм
© Служба безпеки України

Передусім зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Також вони розповсюджували фальшиві повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей.

Для «розгону» фейків було створено анонімні акаунти у соцмережах Фейсбук, Інстаграм і Твіттер із загальною аудиторією у майже 200 тисяч користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Осередки дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди», а також 5 тисяч SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.


Іван Шевчук, ZN.ua





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Дискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботофермДискредитували вище військово-політичне керівництво – СБУ викрило мережу ботоферм
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