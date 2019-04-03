В голосовых ответах Google Home появилась реклама местных услуг

Англоязычные пользователи заметили , что в результатах голосового поиска, выполненного с помощью умной колонки Google Home, появилась реклама местных услуг (Local Services Ads).

Эти результаты появляются по локальным запросам, при этом Google не обозначает их как рекламу и, возможно, нарушает запрет на введение пользователей в заблуждение, установленный Федеральной торговой комиссией США (FTC).

Когда пользователь совершает поиск по запросу, к примеру, «сантехник», то Google Home выясняет его точное местоположение, а затем предлагает список результатов. После этого голосовой помощник Google Assistant, на базе которого работает Google Home, предлагает позвонить тем специалистам, которые содержатся в этом списке. Он также отправляет список на электронную почту пользователя.

Ни в голосовых ответах, ни в сообщении, отправленном на email, нет никакого указания на то, что эти результаты являются рекламой. При этом зелёную метку « Google Guatanteed» могут получать только те предприниматели, которые участвуют в программе Local Services Ads.

Когда пользователи выполняют поиск по аналогичному запросу на ПК или на мобильном устройстве, то появляются те же результаты, однако вся реклама местных услуг имеет ярлык «Sponsored».