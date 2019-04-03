Google разрешит планировать отправку писем в Gmail

Google анонсировала возможность планировать отправку писем в Gmail . Об этом компания сообщила в блоге, пишут AIN.UA

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю нужно будет написать письмо и нажать на специальную кнопку рядом с «Отправить». Затем — выбрать дату и время из предложенных Google или выставить свой вариант. Пока что неизвестно, когда функция станет доступной всем пользователям.