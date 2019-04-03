Google разрешит планировать отправку писем в Gmail

Google анонсировала возможность планировать отправку писем в Gmail. Об этом компания сообщила в блоге, пишут AIN.UA

Google разрешит планировать отправку писем в Gmail

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю нужно будет написать письмо и нажать на специальную кнопку рядом с «Отправить». Затем — выбрать дату и время из предложенных Google или выставить свой вариант. Пока что неизвестно, когда функция станет доступной всем пользователям.

Кроме этого, Google объявила, что улучшила «Умные ответы» и усовершенствовала взаимодействие с другими сервисами. Пользователь сможет ответить на ветку комментариев в Google Документах , запланировать встречу или заполнить анкету прямо в Gmail.


Дмитрий Демченко, AIN


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