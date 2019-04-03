Walmart позволил покупать продукты питания через Google Assistant

Крупнейший в мире ритейлер Walmart позволил своим клиентами заказывать продукты питания через голосового помощника Google Assistant. Для этого была запущена новая функция Voice Order.

Начиная с этого месяца, покупатели Walmart смогут добавлять товары в онлайн-корзину, используя фразу «Hey Google, talk to Walmart». При этом информация по предыдущим покупкам позволит ассистенту автоматически определить нужную торговую марку и другие параметры заказа, рассказал старший вице-президент по цифровым операциям Walmart Том Уорд (Tom Ward).

Новая функциональность стала результатом партнёрства между Google и Walmart, начатого в августе 2017 года.

На сегодняшний день голосовой помощник Assistant работает как на смартфонах, так и в других устройствах, включая умные колонки Google Home.

Функция Voice Order будет доступна для клиентов более чем 2100 супермаркетов Walmart с возможность забрать товар в магазине и свыше 800 магазинов, предлагающих доставку.

В ближайшие месяцы Walmart также планирует расширить новый сервис на большее число платформ. По мнению экспертов, речь может идти о сотрудничестве с Apple, но сам Walmart отказался назвать своих потенциальных партнёров.


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