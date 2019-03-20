Google запускает свой стриминговый сервис Stadia

Google объявил о запуске собственной стриминговой платформы Stadia, предполагающей мгновенный доступ к игре с любого устройства без необходимости загрузки или установки дополнительного функционала.

Новый сервис был представлен главой корпорации Сундаром Пичаи (Sundararajan Pichai) сегодня, в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр в Сан-Франциско.

«На этапе создания платформы Stadia, мы поставили перед собой цель — объединить два разных мира: людей, которые играют в видеоигры, и людей, которые их любят смотреть. Stadia стирает границы между разработчиками, геймерами и игровыми сообществами», — пояснил Пичаи.

Опираясь на глобальную сеть дата-центров Google , Stadia освободит игроков от ограничений традиционных консолей и ПК. Теперь каждый из более чем 200 миллионов человек, ежедневно просматривающих игровой контент на YouTube, сможет присоединиться к игре одним нажатием кнопки «играть сейчас», так как это уже происходит с игрой Assassin’s Creed Odyssey — без загрузок, без обновлений, без патчей и без установки.

Пользователи смогут играть с помощью клавиатуры и мышки или же использовать представленный корпорацией контроллер:

Stadia начнет работу в этом году более чем в 30 странах мира. Стоимость подписки на сервис Google пока не обозначает.