Google запускает свой стриминговый сервис Stadia

Google объявил о запуске собственной стриминговой платформы Stadia, предполагающей мгновенный доступ к игре с любого устройства без необходимости загрузки или установки дополнительного функционала. 

Новый сервис был представлен главой корпорации Сундаром Пичаи (Sundararajan Pichai) сегодня, в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр в Сан-Франциско.

«На этапе создания платформы Stadia, мы поставили перед собой цель — объединить два разных мира: людей, которые играют в видеоигры, и людей, которые их любят смотреть. Stadia стирает границы между разработчиками, геймерами и игровыми сообществами», — пояснил Пичаи.

Опираясь на глобальную сеть дата-центров Google, Stadia освободит игроков от ограничений традиционных консолей и ПК. Теперь каждый из более чем 200 миллионов человек, ежедневно просматривающих игровой контент на YouTube, сможет присоединиться к игре одним нажатием кнопки «играть сейчас», так как это уже происходит с игрой Assassin’s Creed Odyssey — без загрузок, без обновлений, без патчей и без установки.

Пользователи смогут играть с помощью клавиатуры и мышки или же использовать представленный корпорацией контроллер:

Stadia начнет работу в этом году более чем в 30 странах мира. Стоимость подписки на сервис Google пока не обозначает.

Напомним, в конце прошлого Google начал тестировать сервис Project Stream, с помощью которого пользователи могли играть в Assassin’s Creed Odyssey прямо в десктопной версии Chrome. Project Stream был своего рода «техническим тестом», направленным на решение самых сложных задач потоковой передачи данных.


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