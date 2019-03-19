Google развенчивает мифы о мартовском апдейте

Создатель блога Search Engine Roundtable и новостной редактор Search Engine Land Барри Шварц (Barry Schwartz) обратился в Google за комментариями относительно мартовского обновления алгоритма ранжирования.

На вопрос о том, является ли последний апдейт откатом предыдущего апдейта алгоритма от 1 августа, в Google ответили отрицательно и обтекаемо сообщили, что «постоянно совершенствуют свои алгоритмы и стремятся к улучшению». Предположение западных вебмастеров о том, что это откат, было основано на многочисленных сообщениях об улучшении позиций сайтов, пострадавших от предыдущего апдейта.

Также в Google опровергли какую-либо взаимосвязь обновления с алгоритмом Penguin: 

«Это не в коем случае не обновление Пингвина, их не было после запуска версии 4.0. Как мы и объяснили, это обновление основного поискового алгоритма».

Предположения о том, что это самое масштабное обновление алгоритма за все время существования, так же не подтвердились:

«Нет, это даже близко не так, — сказали в Google. — Да, это довольно заметное обновление, которое мы считаем заслуживающим внимания, но оно далеко не самое крупное из тех, что когда-либо делал Google».

Барри Шварц подчеркнул здесь, что Google косвенно подтверждает серьезность апдейта, и, безусловно, для пострадавших от него сайтов, он действительно мог стать самым масштабным за все время их существования.

Не подтвердились и мысли о том, что то, что началось 12 марта, является окончательной раскаткой алгоритма нейронного сопоставления (Neural Matching, NM), запущенного в октябре прошлого года на 30% поисковых запросов.

«Нет, ни в коем случае это не последствия Neural Matching, и связывание слов с концептами тут ни причем. NM является частью основного алгоритма ранжирования уже более полугода, и ни одно из последующих подтвержденных нами обновлений не связано с изменениями в алгоритме нейронного сопоставления».

Перед тем, как обратиться в Google, Барри Шварц провел специальный опрос среди вебмастеров о мартовском обновлении алгоритма Google. Проанализировав более 400 ответов, он и составил этот топ предположений об апдейте, которые в конце концов оказались не более, чем мифами.

При этом рекомендации Google для вебмастеров остаются прежними:

«У нас нет другого совета для тех страниц, эффективность которых упала, кроме как сохранять фокус на создании отличного контента. Со временем ваш контент может вырасти относительно других страниц».

Напомним, на днях аналитическая компания Sistrix, основываясь на данных по британским ресурсам, выяснила, что от последнего обновления основного алгоритма Google выиграли в основном бывшие «лузеры» – те, кто пострадали от предыдущих апдейтов такого рода. Они также пришли к выводу, что речь идет об откате предыдущих апдейтов Google.


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