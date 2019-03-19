Instagram тестирует возможность совершения покупок внутри приложения
Пользователи Instagram получили возможность совершать покупки, не покидая приложение. Теперь все 130 млн человек, ежедневно посещающих страницы брендов, при желании смогут оформить заказ прямо у официального представителя.
Для этого нужно будет нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram», выбрать нужные цвет и размер, а после этого оплатить заказ прямо в приложении. После введения пользователем имени, электронной почты, платежной информации и адреса доставки, Instagram сохранит эти данные для следующих заказов.
Как сообщил представитель Instagram, сервис будет взимать с ритейлеров комиссию с продаж. Размер комиссии пока не раскрывается, во время закрытого бета-тестирования с брендами будут опробованы разные варианты. Однако совершенно точно это никак не повлияет на стоимость товаров для конечного потребителя, пояснил представитель площадки.
Воспользоваться новой функцией пока можно только в США, на страницах 23 брендов. Среди них – Adidas, H&M, Nike, Prada, Dior, Uniqlo, Zara, Michael Kors, Burberry, MAC Cosmetics и NYX Cosmetics.
Напомним, в начале марта Instagram представил новый рекламный формат, предназначенный для брендированного контента – Branded content ads.
Этот формат пригодится тем брендам, которые сотрудничают с популярными блогерами с целью создания брендированного контента. До недавних пор охват такого контента был ограничен аудиторией инфлюенсера. Теперь, с помощью Branded content ads, рекламодатели смогут продвигать эти посты так же, как и любые другие рекламные объявления.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.03.2019 14:23