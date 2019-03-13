В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе социальных сете Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. На проблемы с доступом жалуются, в частности, пользователи из Украины.

Американский сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge пишет, что в обеих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.

Кроме того, на ПК не работал Facebook Messenger, при этом он загружался на мобильных устройствах. Также в Instagram не загружались сториз.

По данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой в работе соцсетей наблюдается в США и Западной Европе.

Компания Facebook сообщила, что знает о проблеме и работает над ее решением.