В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Компания работает над решением проблемы.
В работе социальных сете Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. На проблемы с доступом жалуются, в частности, пользователи из Украины.
Американский сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge пишет, что в обеих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.
Кроме того, на ПК не работал Facebook Messenger, при этом он загружался на мобильных устройствах. Также в Instagram не загружались сториз.
По данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой в работе соцсетей наблюдается в США и Западной Европе.
Компания Facebook сообщила, что знает о проблеме и работает над ее решением.
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13.03.2019 16:01