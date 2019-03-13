Google запустил инструмент для создания запросов к Google Ads API
Google
Новый API использует
Для построения запроса нужно выбрать «resource» (кампанию, группу объявлений, модификатор ставок, ярлык и т.п.), а затем выбрать любое поле и метрики, связанные с этим ресурсом. Затем можно будет применить к запросу фильтры.
После этого пользователь сможет взять текст запроса, сгенерированный внизу окна, и скопировать его прямо в то приложение, которое он использует.
Чтобы использовать новый инструмент, не нужно быть разработчиком. Благодаря интуитивному интерфейсу пользователю необязательно знать, как форматировать запросы, чтобы получить нужные отчёты.
Напомним, что Google Ads API – новый интерфейс программирования приложения, призванный заменить AdWords API – вышел из беты ранее в этом месяце.
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13.03.2019 10:29