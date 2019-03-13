Google запустил инструмент для создания запросов к Google Ads API

Google представил новый инструмент, предназначенный для построения запросов к Google Ads API.

Новый API использует язык запросов Google Ads, который позволяет возвращать результаты по ресурсам аккаунта и метрикам. Как объяснили в компании, синтаксис этого языка даёт возможность выбрать из всех ресурсов те, что доступны для отчётности, а также фильтровать и сортировать набор результатов на стороне сервере – прежде, чем они будут возвращены приложению пользователя.

Для построения запроса нужно выбрать «resource» (кампанию, группу объявлений, модификатор ставок, ярлык и т.п.), а затем выбрать любое поле и метрики, связанные с этим ресурсом. Затем можно будет применить к запросу фильтры.

После этого пользователь сможет взять текст запроса, сгенерированный внизу окна, и скопировать его прямо в то приложение, которое он использует.

Чтобы использовать новый инструмент, не нужно быть разработчиком. Благодаря интуитивному интерфейсу пользователю необязательно знать, как форматировать запросы, чтобы получить нужные отчёты.

Напомним, что Google Ads API – новый интерфейс программирования приложения, призванный заменить AdWords API – вышел из беты ранее в этом месяце.


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