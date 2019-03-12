Google стал чаще показывать картинки в результатах мобильного поиска
Google начал чаще показывать миниатюры картинок в результатах мобильного поиска. Об этом свидетельствуют данные инструмента мониторинга SERP RankRanger.
Так, в районе 10 марта среднее число картинок в сниппетах увеличилось с 4 до 5:
Кроме того, выросло и количество страниц результатов поиска, на которых содержатся картинки – с 40% до 75%:
В Moz также заметили резкое увеличение количества картинок на страницу выдачи. Но по данным MozCast, это произошло 7 марта, после чего пошёл спад.
No substantial bump in # of SERPs with image thumbnail results on our end. Still holding steady around 70-75%. I can confirm that we saw a near doubling of the amount per SERP on the 7th, but it's been decreasing since then (no bump today).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.