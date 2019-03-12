Google стал чаще показывать картинки в результатах мобильного поиска

Google начал чаще показывать миниатюры картинок в результатах мобильного поиска. Об этом свидетельствуют данные инструмента мониторинга SERP RankRanger.

Так, в районе 10 марта среднее число картинок в сниппетах увеличилось с 4 до 5:

Кроме того, выросло и количество страниц результатов поиска, на которых содержатся картинки – с 40% до 75%:

В Moz также заметили резкое увеличение количества картинок на страницу выдачи. Но по данным MozCast, это произошло 7 марта, после чего пошёл спад.

No substantial bump in # of SERPs with image thumbnail results on our end. Still holding steady around 70-75%. I can confirm that we saw a near doubling of the amount per SERP on the 7th, but it's been decreasing since then (no bump today).

— Eric Hedekar (@EricHedekar) March 11, 2019

Напомним, что Google начал показывать превью картинок в результатах мобильного поиска в 2016 году. Изначально они отображались по запросам, связанным с товарами.


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