Google снова убрал «углублённые статьи» из поисковой выдачи

FiveBlocks отслеживает сайты компаний из топ-500 по версии Fortune.
Напомним, что Google запустил специальный блок «углублённые статьи» в органических результатах поиска в июне 2013 года. В него входили публикации из различных изданий, связанные с тематикой поискового запроса.
В апреле 2016 года поисковик убрал этот блок из выдачи, а через несколько дней in-depth articles снова появились в результатах поиска.
Отметим также, что в ноябре 2017 года Google тестировал новую карусель «Research» в результатах поиска. С её помощью можно было глубже изучить тему, указанную в запросе. В целом новая функция напоминался «углублённые статьи», запущенные ранее.
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