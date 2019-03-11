Google снова убрал «углублённые статьи» из поисковой выдачи

На днях Google снова убрал «углублённые статьи» (in-depth arcticles) из поисковой выдачи. Об этом свидетельствуют данные инструмента MozCast.

Данные FiveBlocks подтверждают эту информацию. В приведённой ими таблице видно, что за период с 5 по 7 марта in-depth articles полностью пропали из выдачи:

From our research team in just our Fortune 500 dataset over the past few days. Screen shots of specific companies coming next. pic.twitter.com/LksQPgLnr8

— Ari Roth (@aroth26) March 7, 2019

FiveBlocks отслеживает сайты компаний из топ-500 по версии Fortune.

Напомним, что Google запустил специальный блок «углублённые статьи» в органических результатах поиска в июне 2013 года. В него входили публикации из различных изданий, связанные с тематикой поискового запроса.

В апреле 2016 года поисковик убрал этот блок из выдачи, а через несколько дней in-depth articles снова появились в результатах поиска.

Отметим также, что в ноябре 2017 года Google тестировал новую карусель «Research» в результатах поиска. С её помощью можно было глубже изучить тему, указанную в запросе. В целом новая функция напоминался «углублённые статьи», запущенные ранее.


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