Google снова убрал «углублённые статьи» из поисковой выдачи

На днях Google снова убрал «углублённые статьи» (in-depth arcticles) из поисковой выдачи. Об этом свидетельствуют данные инструмента MozCast.

Данные FiveBlocks подтверждают эту информацию. В приведённой ими таблице видно, что за период с 5 по 7 марта in-depth articles полностью пропали из выдачи:

From our research team in just our Fortune 500 dataset over the past few days. Screen shots of specific companies coming next. pic.twitter.com/LksQPgLnr8 — Ari Roth (@aroth26) March 7, 2019

FiveBlocks отслеживает сайты компаний из топ-500 по версии Fortune.

Напомним, что Google запустил специальный блок «углублённые статьи» в органических результатах поиска в июне 2013 года. В него входили публикации из различных изданий, связанные с тематикой поискового запроса.

В апреле 2016 года поисковик убрал этот блок из выдачи, а через несколько дней in-depth articles снова появились в результатах поиска.