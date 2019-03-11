Google обновил результаты поиска по автомобильным запросам

Англоязычные пользователи заметили, что Google обновил оформление результатов поиска по запросам, связанным с автомобилями.

Теперь по запросам, которые включают марку, модель и год выпуска автомобиля, выводится новая панель с такими вкладками, как «Отзывы», «Похожие модели», «Продажа», «Лизинг» и др.

@rustybrick Found a new SERP for automotive related searches on mobile. 2019 ford f150 xlt for sale triggers a new box that I have not seen before in this vertical. I can choose tabs for reviews, for sale, for lease, body styles, similar models. pic.twitter.com/xqbyoHctP0

— Steve Seeley (@SteveSeeley) March 7, 2019

В настоящее время новую панель видят пользователи в США. В каких ещё странах запущено это обновление, пока неизвестно.


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