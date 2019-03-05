Google: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросам

Сотрудник Google Джон Мюллер объяснил в Twitter , почему сайт компании может не занимать первую позицию в результатах поиска по брендовым запросам.

По его словам, это может происходить в том случае, когда название компании больше похоже на ключевое слово, чем на уникальный бренд.

Например, если сайт называется «best-vpn-providers.com», то по запросу [best vpn provider] он может ранжироваться ниже, чем другие ресурсы.

That can happen if the brand is more like a keyword than a brand. Eg, if your site is called "best-vpn-providers .com", that doesn't mean you'll rank for that query by default. — ? John ? (@JohnMu) March 5, 2019