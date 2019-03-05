Google: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросам

Сотрудник Google Джон Мюллер объяснил в Twitter, почему сайт компании может не занимать первую позицию в результатах поиска по брендовым запросам.

По его словам, это может происходить в том случае, когда название компании больше похоже на ключевое слово, чем на уникальный бренд.

Например, если сайт называется «best-vpn-providers.com», то по запросу [best vpn provider] он может ранжироваться ниже, чем другие ресурсы.

That can happen if the brand is more like a keyword than a brand. Eg, if your site is called "best-vpn-providers .com", that doesn't mean you'll rank for that query by default.

— ? John ? (@JohnMu) March 5, 2019

Если же сайт не ранжируется по своему уникальному названию, то это может говорить о проблемах с индексацией ресурса или же наличием санкций, отметил Барри Шварц из Search Engine Roundtable.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетомКитаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
В Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаровВ Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаров
Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и FacebookТорговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook
СБУ отбила атаку на сайт ЦентризбиркомаСБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома
Блок рекламы


Похожие новости
Google о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайтGoogle о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайт
Google предложил внести изменения в директиву об авторском праве в ЕСGoogle предложил внести изменения в директиву об авторском праве в ЕС
Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поискеGoogle сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске
Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрытСотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт
Google выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинамGoogle выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинам
Google Ads API вышел из бетыGoogle Ads API вышел из беты
Google игнорирует спам в CSSGoogle игнорирует спам в CSS
Google: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетомGoogle: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетом
Баг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программыБаг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программы
Google запускает серию видео на тему SEO для JavaScriptGoogle запускает серию видео на тему SEO для JavaScript
Последние новости
Подгружаем последние новости