Google о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайт
На днях сотрудник Google Джон Мюллер
Эта техника заключается в том, что вебмастер покупает новый домен, похожий на существующий, и создаёт ссылки на него, которые затем перенаправляются на основной сайт с помощью 301 редиректа. Считается, что таким образом можно быстро улучшить позиции сайта и при этом избежать санкций со стороны Google.
Вопрос на эту тему был опубликован в Reddit:
«Белое или чёрное? SEO-консультант посоветовал мне купить домен, похожий на основной, а они потом создадут web 2.0, ссылки, комментарии в блогах и на форумах, где будет упоминаться этот домен. После этого мне нужно будет использовать 301 редирект для переадресации на основной домен. По словам консультанта, в наши дни все так делают, чтобы быстро изменить свои позиции в ранжировании. При этом он заверил, что если со временем это начнёт негативно влиять на сайт, то достаточно удалить 301 редирект».
Мюллер ответил, что 301 редирект делает основной сайт каноническим, а это значит, что все ссылки будут указывать прямо на него, минуя промежуточный домен. При этом использование этого метода очевидно для алгоритмов Google и команды по борьбе со спамом.
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