Google о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайт

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно эффективности одной из довольно популярных техник линкбилдинга, используемой в рамках чёрного SEO.

Эта техника заключается в том, что вебмастер покупает новый домен, похожий на существующий, и создаёт ссылки на него, которые затем перенаправляются на основной сайт с помощью 301 редиректа. Считается, что таким образом можно быстро улучшить позиции сайта и при этом избежать санкций со стороны Google .

Вопрос на эту тему был опубликован в Reddit:

«Белое или чёрное? SEO-консультант посоветовал мне купить домен, похожий на основной, а они потом создадут web 2.0, ссылки, комментарии в блогах и на форумах, где будет упоминаться этот домен. После этого мне нужно будет использовать 301 редирект для переадресации на основной домен. По словам консультанта, в наши дни все так делают, чтобы быстро изменить свои позиции в ранжировании. При этом он заверил, что если со временем это начнёт негативно влиять на сайт, то достаточно удалить 301 редирект».