Google о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайт

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно эффективности одной из довольно популярных техник линкбилдинга, используемой в рамках чёрного SEO.

Эта техника заключается в том, что вебмастер покупает новый домен, похожий на существующий, и создаёт ссылки на него, которые затем перенаправляются на основной сайт с помощью 301 редиректа. Считается, что таким образом можно быстро улучшить позиции сайта и при этом избежать санкций со стороны Google.

Вопрос на эту тему был опубликован в Reddit:

«Белое или чёрное? SEO-консультант посоветовал мне купить домен, похожий на основной, а они потом создадут web 2.0, ссылки, комментарии в блогах и на форумах, где будет упоминаться этот домен. После этого мне нужно будет использовать 301 редирект для переадресации на основной домен. По словам консультанта, в наши дни все так делают, чтобы быстро изменить свои позиции в ранжировании. При этом он заверил, что если со временем это начнёт негативно влиять на сайт, то достаточно удалить 301 редирект».

Мюллер ответил, что 301 редирект делает основной сайт каноническим, а это значит, что все ссылки будут указывать прямо на него, минуя промежуточный домен. При этом использование этого метода очевидно для алгоритмов Google и команды по борьбе со спамом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Китаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетомКитаец годами использовал таксофон как компьютер с бесплатным интернетом
Аудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователейАудитория конкурента Slack от Facebook превысила 2 млн платных пользователей
В Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаровВ Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаров
Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и FacebookТорговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook
СБУ отбила атаку на сайт ЦентризбиркомаСБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома
Блок рекламы


Похожие новости
Google: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросамGoogle: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросам
Google предложил внести изменения в директиву об авторском праве в ЕСGoogle предложил внести изменения в директиву об авторском праве в ЕС
Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поискеGoogle сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске
Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрытСотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт
Google выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинамGoogle выяснил, что недоплачивает больше мужчинам, чем женщинам
Google Ads API вышел из бетыGoogle Ads API вышел из беты
Google игнорирует спам в CSSGoogle игнорирует спам в CSS
Google: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетомGoogle: скорость загрузки на мобильных должна быть постоянным приоритетом
Баг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программыБаг в работе сайта Google Ad Grants не даёт принять условия программы
Google запускает серию видео на тему SEO для JavaScriptGoogle запускает серию видео на тему SEO для JavaScript
Последние новости
Подгружаем последние новости