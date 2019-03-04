Twitter расширяет возможности модерации комментариев к твитам
Twitter разрабатывает новую функцию, которая даст пользователям сервиса возможность скрывать нежелательные комментарии к опубликованным твитам.
Первой тестирование нового функционала обнаружила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) в ходе анализа кода Twitter. Администрация сервиса подтвердила, что эта функция находится в разработке.
Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp
Новая опция будет активироваться при нажатии на стрелку в верхнем правом углу твита. Кроме возможности скрывать ответы, появится также и опция «показать скрытые твиты».
Старший менеджер по продуктам Twitter Мишель Ясмин Хак (Yasmeen Haq) уточнила, что пользователь сможет лишь скрывать ответы под своими твитами, без возможности удаления, и другие пользователи, при желании, смогут их раскрывать.
По словам представителя сервиса, скрытие твитов станет дополнительной опцией модерации помимо блокировки, игнорирования (mute) и жалобы. А просмотр скрытых ответов нужен, чтобы избежать ситуаций, когда пользователи прячут твиты, с которыми не согласны или которые просто им не нравятся.
Напомним, в середине февраля Twitter начал тестировать новый, более удобный, способ просмотра профилей на мобильных устройствах. Теперь пользователям не нужно будет покидать хронику, если они захотят ознакомится с профилем интересующего их человека или сообщества.
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