Google запускает серию видео на тему SEO для JavaScript

Сотрудник Google Мартин Сплит (Martin Splitt) объявил о запуске новой серии видео, посвящённой SEO для JavaScript.

🎥 JavaScript SEO video series 🎥https://t.co/WOJudKzRhw

I’m excited to announce that I’m hosting a JavaScript SEO series & the very first «welcome» video has been released! Videos on #react, #angular, #vue and more in the coming weeks 🎈

Happy to hear your thoughts! 🙆 pic.twitter.com/v6i34M8isT

— Martin Splitt @ 🇨🇭🏠 (@g33konaut) 28 февраля 2019 г.

Ролики будут доступны только на английском языке. Сплит будет выкладывать их на YouTube-канале Google Webmasters.

На данный момент в новом плейлисте есть только первое приветственное видео:

Напомним, что в конце 2017 года сотрудник Google Джон Мюллер начал публиковать справочные видео для вебмастеров. Серия получила название  SEO Snippets. Однако инициатива довольно быстро сошла на нет. Всего вышло менее 10 выпусков, а последний ролик был опубликован в апреле 2018 года.


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