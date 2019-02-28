Google запускает серию видео на тему SEO для JavaScript

Ролики будут доступны только на английском языке. Сплит будет выкладывать их на YouTube-канале Google Webmasters.
На данный момент в новом плейлисте есть только первое приветственное видео:
Напомним, что в конце 2017 года сотрудник Google Джон Мюллер начал публиковать справочные видео для вебмастеров. Серия получила название SEO Snippets. Однако инициатива довольно быстро сошла на нет. Всего вышло менее 10 выпусков, а последний ролик был опубликован в апреле 2018 года.
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