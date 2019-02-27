Google запустил доменные ресурсы в Search Console

Google официально объявил о запуске доменных ресурсов (Domain Properties) в Search Console.
В целом концепция Domain Property схожа с наборами ресурсов, поддержка которых будет прекращена к концу марта. Новая опция позволяет объединять несколько ресурсов, относящихся к одному домену, и получать по ним агрегированную статистику.
В доменный ресурс входят все протоколы, субдомены и разделы. Таким образом, если владелец сайта создаст ресурс example.com, то он будет получать данные по example.com, всем связанным субдоменам (m.example.com, support.m.example.com, www.example.com и т. д.), а также по всем разделам любого из этих доменов при использовании как HTTP, так и HTTPS.
Ниже – примеры доменных ресурсов с относящимися к ним URL:
example.com:
http://example.com
https://example.com
http://m.example.com
http://a.b.c.example.com
https://m.example.com/any/path/here
m.example.com
http://m.example.com
https://m.example.com
https://support.m.example.com
https://support.m.example.com/any/path/here
example.co.cn
http://example.co.cn
https://example.co.cn
https://support.example.co.cn
https://support.example.co.cn/any/path/here
По словам сотрудника Google Джона Мюллера, обычно такого рода запуски занимают какое-то время, поэтому на данный момент новая опция может быть доступна не всем вебмастерам.
После запуска доменный ресурс можно будет выбрать как один из вариантов при добавлении нового ресурса в Search Console.
It's either already live or will be soon everywhere (sometimes these roll-outs take a little bit of time). You should see the options for domain / URL when you use "Add property" in the new Search Console.
Более подробная информация об этом нововведении доступна в Справочном центре Search Console.
Напомним, что Google начал тестировать новый тип ресурса Domain Property в Search Console в ноябре. В январе эта опция стала недоступна. Как выяснилось, в этот период Google активно готовил её к запуску.
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