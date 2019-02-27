Google запустил доменные ресурсы в Search Console

Google официально объявил о запуске доменных ресурсов (Domain Properties) в Search Console.

В целом концепция Domain Property схожа с наборами ресурсов, поддержка которых будет прекращена к концу марта. Новая опция позволяет объединять несколько ресурсов, относящихся к одному домену, и получать по ним агрегированную статистику.

В доменный ресурс входят все протоколы, субдомены и разделы. Таким образом, если владелец сайта создаст ресурс example.com, то он будет получать данные по example.com, всем связанным субдоменам (m.example.com, support.m.example.com, www.example.com и т. д.), а также по всем разделам любого из этих доменов при использовании как HTTP, так и HTTPS.

Ниже – примеры доменных ресурсов с относящимися к ним URL:

  • example.com: 

http://example.com

https://example.com

http://m.example.com

http://a.b.c.example.com

https://m.example.com/any/path/here

  • m.example.com             

http://m.example.com

https://m.example.com

https://support.m.example.com

https://support.m.example.com/any/path/here

  • example.co.cn

http://example.co.cn

https://example.co.cn

https://support.example.co.cn

https://support.example.co.cn/any/path/here

По словам сотрудника Google Джона Мюллера, обычно такого рода запуски занимают какое-то время, поэтому на данный момент новая опция может быть доступна не всем вебмастерам.

После запуска доменный ресурс можно будет выбрать как один из вариантов при добавлении нового ресурса в Search Console.

It's either already live or will be soon everywhere (sometimes these roll-outs take a little bit of time). You should see the options for domain / URL when you use "Add property" in the new Search Console.

— ? John ? (@JohnMu) February 27, 2019

Более подробная информация об этом нововведении доступна в Справочном центре Search Console.

Напомним, что Google начал тестировать новый тип ресурса Domain Property в Search Console в ноябре. В январе эта опция стала недоступна. Как выяснилось, в этот период Google активно готовил её к запуску.


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