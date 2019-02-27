Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC)
Группа будет осуществлять мониторинг сектора и расследовать случаи антиконкурентного поведения на рынке.
Бюро по вопросам конкуренции FTC назначит в состав рабочей группы 17 штатных юристов, которые будут давать консультации по слияниям и расследованиям.
Председатель FTC Джо Саймонс (Joe Simons) заявил, что более пристальное наблюдение за технологическим рынком призвано обеспечить свободную и справедливую конкуренцию и защитить потребителей.
Руководитель бюро по вопросам конкуренции Брюс Хоффман (Bruce Hoffman) не исключил возможности отмены сделок между компаниями при выявлении антиконкурентного поведения, но обсуждать конкретные случаи отказался.
Напомним, что в настоящее время FTC и Facebook ведут переговоры по поводу «многомиллиардного» штрафа за нарушения в области защиты данных. А летом 2018 года сенатор США Оррин Хэтч (Orrin Hatch) призвал регулятора расследовать доминирующую позицию Google в поиске.
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27.02.2019 07:38