Торговая комиссия США создала рабочую группу для надзора за Google и Facebook

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) создала целевую рабочую группу для наблюдения за крупными технологическими компаниями, такими как Google и Facebook.

Группа будет осуществлять мониторинг сектора и расследовать случаи антиконкурентного поведения на рынке.

Бюро по вопросам конкуренции FTC назначит в состав рабочей группы 17 штатных юристов, которые будут давать консультации по слияниям и расследованиям.

Председатель FTC Джо Саймонс (Joe Simons) заявил, что более пристальное наблюдение за технологическим рынком призвано обеспечить свободную и справедливую конкуренцию и защитить потребителей.

Руководитель бюро по вопросам конкуренции Брюс Хоффман (Bruce Hoffman) не исключил возможности отмены сделок между компаниями при выявлении антиконкурентного поведения, но обсуждать конкретные случаи отказался.

Напомним, что в настоящее время FTC и Facebook ведут переговоры по поводу «многомиллиардного» штрафа за нарушения в области защиты данных. А летом 2018 года сенатор США Оррин Хэтч (Orrin Hatch) призвал регулятора расследовать доминирующую позицию Google в поиске.


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