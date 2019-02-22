Новый документ Google опровергает заявления о том, что CTR не учитывается в ранжировании

Сотрудники Google уже неоднократно заявляли, что поисковик не учитывает CTR в ранжировании. Однако на днях глава SEO-отдела Moz Бритни Мюллер (Britney Muller) обнаружила новый документ компании, который говорит об обратном.

В частности, этот документ гласит:

«Например, когда вы переходите по ссылке в Google Поиске, то Google учитывает ваш переход при ранжировании этого результата поиска в будущих запросах».

Соответственно, это предполагает, что Google на самом деле учитывает данные по кликам в ранжировании.

HAHAHAAHAA!!! It's incredible what you can find when browsing Google's other tools: https://t.co/Gk7tELzaEr SEOs, can we put this myth to rest now? CTR MATTERS!!! pic.twitter.com/3cotxdUrlS — Britney Muller (@BritneyMuller) February 21, 2019