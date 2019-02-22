Новый документ Google опровергает заявления о том, что CTR не учитывается в ранжировании
Сотрудники Google уже неоднократно заявляли, что поисковик не учитывает CTR в ранжировании. Однако на днях глава SEO-отдела Moz Бритни Мюллер (Britney Muller) обнаружила новый документ компании, который говорит об обратном.
В частности, этот документ гласит:
«Например, когда вы переходите по ссылке в Google Поиске, то Google учитывает ваш переход при ранжировании этого результата поиска в будущих запросах».
Соответственно, это предполагает, что Google на самом деле учитывает данные по кликам в ранжировании.
Напомним, ранее в этом месяце сотрудник Google Гэри Илш заявил, что алгоритм RankBrain не использует UX-сигналы в своей работе. При этом он не обошёлся без выпада в сторону Moz и бывшего главы компании Рэнда Фишкина: «Dwell time, CTR – какой бы ни была новая теория Фишкина, это, как правило, чушь. Поиск гораздо проще, чем люди думают».
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