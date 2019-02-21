Google Ads упростил доступ к стандартным отчётам

Google Ads облегчил пользователям доступ к стандартным отчётам для тех наборов данных, которые они просматривают.

Теперь, просматривая статистику на уровне кампании или группы объявлений, рекламодатели будут видеть иконку «Отчёты» («Reports») над таблицей с данными:

Ранее для того, чтобы просмотреть стандартные отчёты, нужно было нажать на иконку «Отчёты» в верхнем меню навигации. При этом по умолчанию они формировались на уровне аккаунта.

Теперь пользователи могут сразу загрузить стандартный отчёт с теми же данными, которые они на данный момент просматривают.

«Например, если вы выбрали определённую группу объявлений или только поисковые кампании, а затем открыли отчёт за день, используя эту иконку, то отчёт будет содержать данные только для этой группы объявлений или поисковых кампаний», — объяснили в Google Ads.

Просматривать стандартные отчёты для аккаунта в целом по-прежнему можно через иконку «Отчёты» в верхнем меню.