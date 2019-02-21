Google Ads упростил доступ к стандартным отчётам
Google Ads
Теперь, просматривая статистику на уровне кампании или группы объявлений, рекламодатели будут видеть иконку «Отчёты» («Reports») над таблицей с данными:
Ранее для того, чтобы просмотреть стандартные отчёты, нужно было нажать на иконку «Отчёты» в верхнем меню навигации. При этом по умолчанию они формировались на уровне аккаунта.
Теперь пользователи могут сразу загрузить стандартный отчёт с теми же данными, которые они на данный момент просматривают.
«Например, если вы выбрали определённую группу объявлений или только поисковые кампании, а затем открыли отчёт за день, используя эту иконку, то отчёт будет содержать данные только для этой группы объявлений или поисковых кампаний», — объяснили в Google Ads.
Просматривать стандартные отчёты для аккаунта в целом по-прежнему можно через иконку «Отчёты» в верхнем меню.
Напомним, что на днях Google Ads обновил алгоритм оценки скорости страниц на мобильных устройствах.
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