Евросоюз обяжет Facebook и Google платить авторам роялти за контент

Изменения сначала затронут только крупные площадки.

Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия достигли соглашения о принятии директивы, согласно которой крупным корпорациям, в частности, Google и Facebook, придется платить правообладателям (авторам) контента так называемое роялти за его использование и распространение. Об этом пишет The Verge.

13 февраля Еврокомиссия ввела соответствующую директиву. Ожидается, что Европарламент и Совет ЕС одобрят реформу в ближайшие недели, если ее поддержат законодатели, у Евросоюща будет два года на внедрение этих изменений.

По новым правилам, агрегаторы контанта и социальные сети будут платить издателям за отображение в новостях, а также делиться выручкой с авторами видео и музыки. Кроме того, корпорации обяжут не допускать удаления контента, защищенного авторским правом.

Директива предполагает, чтобы соцсети подписывали с правообладателями лицензионные соглашения, причем речь идет не только о музыкантах или режисерях, но и о журналистах и писателях. При размещении контента агрегаторы должны следить и за тем, чтобы объекты интеллектуальной собственности не похищали.

Изменения не коснутся агрегаторов с количеством пользователей менее 5 млн, годовым доходом менее 10 млн евро и ведением деятельности менее трех лет.

Разработка директивы длилась несколько лет - первые проекты появились в 2015 году, когда исследование в Евросоюще показало, что 57% пользователей читают новости через агрегаторы или социальные сети, а 47% не переходят на источник контента. Новые правила призваны "установить баланс" между инновациями и защитой ценностей.