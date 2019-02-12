Google запустил Docs API для автоматизации pабочих процессов
Google
Новый API предназначен для автоматизации корпоративных процессов по трём направлениям: массовое создание документов, управление контентом и управление рабочими процессами.
Идея состоит в том, чтобы компании могли генерировать определённые типы документов, такие как cчета, автоматически.
Например, компания создаёт один и тот же счёт каждый месяц. Docs API может делать это из шаблона и если он подключен к базе данных компании или Google Таблицам, то это будет гарантировать, что вся информация в Документах будет актуальной.
Google Docs API также интегрирован с платформой
Например, HR-менеджеры могут использовать один и тот же шаблон для оферов. Благодаря Google Docs API им не придётся заполнять контактную информацию вручную – она будет вноситься автоматически – для каждого кандидата.
Отметим, что API для Google Презентаций и Таблиц доступны с 2016 года.
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12.02.2019 13:47