Google запустил Docs API для автоматизации pабочих процессов

Google объявил о запуске Google Docs API , впервые презентованного в виде превью для разработчиков на конференции Cloud Next летом 2018 года.

Новый API предназначен для автоматизации корпоративных процессов по трём направлениям: массовое создание документов, управление контентом и управление рабочими процессами.

Идея состоит в том, чтобы компании могли генерировать определённые типы документов, такие как cчета, автоматически.

Например, компания создаёт один и тот же счёт каждый месяц. Docs API может делать это из шаблона и если он подключен к базе данных компании или Google Таблицам, то это будет гарантировать, что вся информация в Документах будет актуальной.

Google Docs API также интегрирован с платформой Zapier , которая позволяет создавать основанные на правилах интеграции между различными веб-приложениями, благодаря чему пользователи могут автоматизировать ряд рабочих процессов в своей организации.

Например, HR-менеджеры могут использовать один и тот же шаблон для оферов. Благодаря Google Docs API им не придётся заполнять контактную информацию вручную – она будет вноситься автоматически – для каждого кандидата.