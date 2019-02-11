Facebook купил стартап в области визуального поиска GrokStyle

Facebook приобрёл стартап со специализацией в области визуального поиска и ИИ GrokStyle . До поглощения компания работала с ритейлерами над использованием компьютерного зрения для покупок.

«Наша команда и технология продолжат своё существование и мы и дальше будем использовать искусственный интеллект для построения отличного визуального поиска для ритейла», — говорится в заявлении на сайте GrokStyle.

В рамках достигнутых договорённостей стартап свернёт свой существующий бизнес.

«Мы рады приветствовать GrokStyle в Facebook. Их команда и технология внесут свой вклад в наши ИИ-возможности», — заявили в пресс-службе Facebook.

Предполагается, что компания может использовать технологию компьютерного зрения GrokStyle в нескольких направлениях, начиная от торговой площадки Marketplace и заканчивая системами модерации контента в Facebook и Instagram.