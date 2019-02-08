Google запустил превью обновлённого отчёта об эффективности в Search Console

Google добавил в Search Console превью обновлённого отчёта об эффективности с объединёнными данными, запуск которого был анонсирован на днях.

Нововведение заметили зарубежные SEO-специалисты. Сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил запуск превью:

Yep! We're doing a preview and tracking the data in parallel until Apr 10, to help make understanding & transitioning to the new way easier. — ? John ? (@JohnMu) February 7, 2019

Как стало известно ранее, в марте Google поменяет подход к формированию отчётов об эффективности в Search Console. В итоге все поисковые метрики будут привязаны к каноническому URL, а все данные по одному и тому же контенту будут доступны в рамках одного ресурса.

Чтобы просмотреть превью, нужно войти в новую версию Search Console и открыть отчёт об эффективности . Вверху страницы появится сообщение, вроде: «Данные об эффективности теперь основаны на канонических URL». При желании можно будет переключиться на старую версию отчёта.

Согласно Google , старые данные будут доступны до 10 апреля 2019 года. До этой даты данные будут отслеживаться с помощью двух способов — прежнего и нового — параллельно.

Западные специалисты поделились скриншотами нового представления в Twitter . У некоторых из них данные по сравнению с предыдущими изменились и значительно, а у некоторых – остались прежними:





