Google запустил превью обновлённого отчёта об эффективности в Search Console

Как стало известно ранее, в марте Google поменяет подход к формированию отчётов об эффективности в Search Console. В итоге все поисковые метрики будут привязаны к каноническому URL, а все данные по одному и тому же контенту будут доступны в рамках одного ресурса.
Чтобы просмотреть превью, нужно войти в новую версию Search Console и открыть отчёт об эффективности. Вверху страницы появится сообщение, вроде: «Данные об эффективности теперь основаны на канонических URL». При желании можно будет переключиться на старую версию отчёта.
Согласно Google, старые данные будут доступны до 10 апреля 2019 года. До этой даты данные будут отслеживаться с помощью двух способов — прежнего и нового — параллельно.
Западные специалисты поделились скриншотами нового представления в Twitter. У некоторых из них данные по сравнению с предыдущими изменились и значительно, а у некоторых – остались прежними:
В каком масштабе будет доступно превью – по всему миру или только в отдельных странах, в Google не уточнили.
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