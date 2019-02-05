Facebook исполнилось 15 лет

4 января Facebook отпраздновал своё 15-летие. В честь юбилея глава компании Марк Цукерберг опубликовал на своей странице заявление, в котором рассказал о роли соцсети в современном обществе и её планах на будущее.

В своём обращении Цукерберг в очередной раз объявил о намерении создать «простой сайт, организованный вокруг людей». Он также рассказал, что сейчас соцсеть сталкивается с новыми социальными и этическими проблемами, и заявил о планах инвестировать миллиарды долларов в безопасность платформы.

«В этом году мы планируем потратить на защиту и безопасность больше, чем составлял наш доход на момент выхода на IPO», — написал Цукерберг.

В 2011 году, когда состоялось IPO, Facebook заработал более $3,7 млрд.

Помимо этого, Цукерберг также в очередной раз заявил, что самые жёсткие критики компании слишком негативно настроены по отношению к ней.

«Поскольку социальные сети заменяют традиционные иерархии и видоизменяют многие институты в нашем обществе – от правительства до бизнеса и от СМИ до сообществ – некоторые люди склонны оплакивать это изменение, чрезмерно подчеркивать отрицательные моменты и в некоторых случаях заявлять о том, что расширение прав и возможностей людей теми способами, которые открывают интернет и соцсети, вредит обществу и демократии.

Однако, хотя любые социальные перемены создают неопределённость, я считаю, что таким образом люди получают больше власти, а в долгосрочной перспективе это меняет общество, делая его более открытым и подотчётным», — отметил глава Facebook.

Хотя подобные заявления Марк Цукерберг делал и ранее, на этот раз они были многими восприняты негативно. По мнению специалистов, отклоняя критику, глава Facebook нивелирует такие важнейшие проблемы, как вмешательства в выборы и насилие в отношении отдельных этнических групп, включая геноцид в Мьянме.

This is madness.Mark Zuckerberg, his company credibly accused of compromising multiple democratic elections and abetting ethnic violence, dismisses criticism as people emphasizing the negative.Again, he needs to resign.https://t.co/lIvOw2c70s pic.twitter.com/rPUAVFOSU3

— Anand Giridharadas (@AnandWrites) February 4, 2019

При этом Цукерберг настроен оптимистично и прогнозирует, что в следующие 15 лет существования соцсети мы будем видеть, как люди используют свою власть для преобразования общества в более положительную сторону.

Ознакомиться с полным текстом заявления Марка Цукерберга можно здесь.

Напомним, что в прошлом месяце операционный директор Facebook Шерил Сэндберг назвала приоритетные области улучшений для компании. В их числе безопасность, вмешательства в выборы, защита данных, фейковые аккаунты и прозрачность.


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