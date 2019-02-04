Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs

Google работает над новой функцией для инструмента оптимизации сайтов Lighthouse — Platform Packs. Обновление позволит вебмастерам получать рекомендации, адаптированные под конкретную систему управления контентом (CMS).

На данный момент Platform Packs находится на стадии разработки. Первой системой управления контентом, для которой будет доступен специализированный аудит , станет WordPress. В конечном итоге Google планирует предложить такую функциональность для всех популярных CMS, а также JavaScript-фреймворков, таких как React и Angular.

Ниже – скриншот того, как может выглядеть WordPress Lighthouse Platform Pack:

В Google также предлагают вебмастерам и разработчикам поделиться обратной связью о том, какие платформы они хотели бы видеть в первую очередь (после WordPress), а также своими предпочтениями касательно того, как эта функция может быть представлена в отчёте Lighthouse.

Для объединения идея по разработке новой функции был создан отдельный репозиторий в GitHub. Текущий прототип Platform Packs можно просмотреть с помощью Lighthouse Viewer .

Напомним, что в ноябре инструмент PageSpeed Insights начал оценивать скорость загрузки сайтов на основе данных, полученных с помощью Lighthouse.