Google стал чаще показывать иконки соцсетей на панелях знаний

Западные SEO-специалисты заметили , что Google стал чаще показывать иконки социальных сетей на панелях выдачи Сети знаний – как для местных компаний, так и известных личностей.

Об изменениях в выдаче сообщили консультант по локальному SEO Джой Хоукинс (на Local Search Forum ) и менеджер 5Blocks Ари Рот (в Twitter ).

По наблюдениям специалистов отрасли иконки начали показываться по тем компаниям и людям, по которым раньше они не отображались. При этом на тех панелях, где уже были некоторые иконки (Google+, Facebook или Twitter), были добавлены новые – LinkedIn, YouTube и Instagram.

Вот один из примеров: