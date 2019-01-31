Google стал чаще показывать иконки соцсетей на панелях знаний

Западные SEO-специалисты заметили, что Google стал чаще показывать иконки социальных сетей на панелях выдачи Сети знаний – как для местных компаний, так и известных личностей.

Об изменениях в выдаче сообщили консультант по локальному SEO Джой Хоукинс (на Local Search Forum) и менеджер 5Blocks Ари РотTwitter).

По наблюдениям специалистов отрасли иконки начали показываться по тем компаниям и людям, по которым раньше они не отображались. При этом на тех панелях, где уже были некоторые иконки (Google+, Facebook или Twitter), были добавлены новые – LinkedIn, YouTube и Instagram.

Вот один из примеров:

Напомним, что Google добавил ссылки на профили в социальных сетях на панели выдачи Сети знаний для знаменитостей и общественных деятелей в 2014 году. На панелях компаний иконки соцсетей появились в 2016 году.


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