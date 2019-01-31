Текстовые объявления Google Ads теперь могут появляться в результатах поиска на YouTube

На конференции SMX West представитель YouTube объявил , что текстовые объявления Google Ads теперь также могут показываться в результатах поиска на YouTube – но пока только на мобильных устройствах.

Чтобы охватить пользователей YouTube, в кампании поисковой рекламы должен быть включен показ объявлений на сайтах поисковых партнёров.

Реклама будет появляться в результатах поиска YouTube, когда пользователь будет совершать поиск по запросам, соответствующим заданным ключевым словам.

Ранние тесты показали, что текстовые объявления на YouTube имели эффективность, сопоставимую с CPA-рекламой в поиске Google .

«Это говорит нам о том, что даже в видео-контексте текстовые объявления, показываемые подходящим людям в подходящее время, могут быть реально эффективными для получения конверсий», — заявила продакт-менеджер по видеорекламе Google Эми Вадуталакужий (Amy Vaduthalakuzhy).

При этом расширения объявлений пока не поддерживаются в результатах мобильного поиска на YouTube.