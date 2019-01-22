Facebook в 27% случаев неверно определяет интересы пользователей

Около трети (27%) пользователей Facebook в США считают, что соцсеть неправильно определяет их интересы в разделе «Рекламные предпочтения». Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center .

Более того, 74% респондентов не знают о том, что Facebook составляет списки их предпочтений, и лишь 51% пользователей не беспокоит тот факт, что соцсеть собирает эту информацию.

При переходе на страницу «Рекламные предпочтения» 88% опрошенных пользователей увидели, что сайт определил их интересы. Тем не менее, лишь 59% респондентов заявили, что эти категории отражают их реальные интересы.

Интересы, которые Facebook фиксирует в разделе «Рекламные предпочтения», используются для таргетинга. Однако, судя по результатам опроса, 100%-го попадания ожидать не стоит. Вполне разумно ожидать, что какой-то процент объявлений будет показан неподходящим людям.

Исходя из полученных результатов, в Pew Research Center пришли к выводу, что алгоритмы Facebook не всегда точно «угадывают» интересы пользователей на основании данных об их активности.

Опрос среди пользователей соцсети проводился с сентября по октябрь 2018 года. В нём приняли участие 963 респондента старше 18 лет.