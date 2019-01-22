Facebook в 27% случаев неверно определяет интересы пользователей

Около трети (27%) пользователей Facebook в США считают, что соцсеть неправильно определяет их интересы в разделе «Рекламные предпочтения». Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Более того, 74% респондентов не знают о том, что Facebook составляет списки их предпочтений, и лишь 51% пользователей не беспокоит тот факт, что соцсеть собирает эту информацию.

При переходе на страницу «Рекламные предпочтения» 88% опрошенных пользователей увидели, что сайт определил их интересы. Тем не менее, лишь 59% респондентов заявили, что эти категории отражают их реальные интересы.

Интересы, которые Facebook фиксирует в разделе «Рекламные предпочтения», используются для таргетинга. Однако, судя по результатам опроса, 100%-го попадания ожидать не стоит. Вполне разумно ожидать, что какой-то процент объявлений будет показан неподходящим людям.

Исходя из полученных результатов, в Pew Research Center пришли к выводу, что алгоритмы Facebook не всегда точно «угадывают» интересы пользователей на основании данных об их активности.

Опрос среди пользователей соцсети проводился с сентября по октябрь 2018 года. В нём приняли участие 963 респондента старше 18 лет.

С полной версией отчёта об исследовании можно ознакомиться по ссылке.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атакамиКиберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
США обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагамСША обвинили двух украинских хакеров во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
AdWords Express стал частью Google AdsAdWords Express стал частью Google Ads
GoDaddy добавляет на сайты нежелательный JavaScriptGoDaddy добавляет на сайты нежелательный JavaScript
Блок рекламы


Похожие новости
Шэрил Сэндберг назвала приоритетные области улучшений для Facebook
Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей в СШАFacebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей в США
Facebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтовFacebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтов
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователейTwitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей
DuckDuckGo ответил на обвинения в идентификации пользователейDuckDuckGo ответил на обвинения в идентификации пользователей
Facebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователиFacebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователи
Facebook пожертвовал Wikipedia $1 млнFacebook пожертвовал Wikipedia $1 млн
СМИ: Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsAppСМИ: Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp
В США прокуратура подала иск против FacebookВ США прокуратура подала иск против Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости