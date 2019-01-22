Французский регулятор оштрафовал Google на 50 млн евро за нарушение GDPR

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Google на 50 млн евро за нарушение Общего регламента по защите данных пользователей ЕС (GDPR). IT-гигант стал первой компанией, получившей штраф от CNIL за несоблюдение нового закона.

Регулятор считает, что Google нарушает правила GDPR в процессе, который пользователи проходят при настройке нового Android-устройства.

Во-первых, в решении говорится о недостаточной прозрачности в отношении сбора данных. Эта информация разбросана по нескольким документам, и чтобы её получить, пользователю нужно сделать несколько кликов. Так, чтобы узнать, какие данные будут собираться для персонализации рекламы, нужно сделать 5-6 кликов.

Кроме того, в своих документах Google использует общие и сложные формулировки, в результате чего пользователям непросто понять, как компания обходится с их данными.

Во-вторых, Google настойчиво предлагает пользователям зарегистрировать аккаунт в Google или авторизироваться, если он уже существует, чтобы улучшить свой опыт. По мнению CNIL, компании следует разделить процессы создания аккаунта и настройки устройства, поскольку их связывание является нарушением GDPR.

В-третьих, Google не запрашивает конкретного и однозначного согласия при создании учётной записи, а чтобы отказаться от персонализированной рекламы, нужно перейти в дополнительные настройки. При этом персонализация по умолчанию включена, что также неправильно, уверены в CNIL.

Наконец, при создании аккаунта Google выводит окно со следующим текстом: «Я даю согласие на обработку моей информации, как это описано в Политике конфиденциальности». При этом запрашивание такого широкого согласия является нарушением GDPR.

В CNIL также отметили, что по данным на сентябрь 2018 года Google не внёс никаких изменений в свои практики.

Жалоба против Google была подана в мае 2018 года двумя некоммерческими организациями: None Of Your Business и La Quadrature du Net. При этом изначально NOYB подала жалобу против Google и Facebook.

Пресс-служба Google прокомментировала эту ситуацию так:

“Люди ожидают от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы глубоко привержены тому, чтобы соответствовать этим ожиданиям и требованиям касательно согласия, прописанным в GDPR. Сейчас мы изучаем решение CNIL, чтобы определить следующие шаги».

Напомним, что в ближайшие недели Google может ожидать ещё один штраф в ЕС — по делу AdSense.


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