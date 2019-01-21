Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей в США

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обсуждает возможность наложения рекордного штрафа на Facebook за то, что компания не смогла защитить конфиденциальность персональных данных своих пользователей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трёх людей, знакомых с этим вопросом.

Речь идёт об утечке данных 87 млн пользователей в пользу аналитической компании Cambridge Analytica. Расследование этого инцидента было начато FTC в марте 2018 года.

Результаты расследования и общая сумма штрафа обсуждались ранее в этом месяце, но этот процесс пока не завершён. Официальные рекомендации касательно штрафа ведомство планирует выдвинуть «в скором времени», после чего должно будет состояться голосование.

По данным издания, этот штраф может быть намного большим, чем $22,5 млн, выплаченные Google в 2012 году. На данный момент штраф, наложенный на Google за нарушение соглашения с FTC об улучшении практик защиты конфиденциальности, является рекордным.

WP также выяснила, что представители Facebook общались с чиновниками FTC на тему расследования, но согласится ли компания урегулировать этот вопрос путём уплаты штрафа, на данный момент неизвестно.

Пресс-службы FTC и Facebook не ответили на запрос The Washington Post о комментарии.

Напомним, что британские власти оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов по делу Cambridge Analytica, однако компания оспорила это решение.