Google завершил тестирование Domain Property в Search Console?

Пользователи заметили, что Google, возможно, приостановил или завершил бета-тестирование Domain Property – новой функции, призванной упростить работу с наборами ресурсов в Search Console. Справочный документ, который был доступен на момент начала тестирования, теперь возвращает ошибку 404.

Доступ к тестированию предоставлялся только по приглашению. Те пользователи, которые его получили, видели соответствующее оповещение в интерфейсе Search Console:

Теперь эта функция недоступна:

Looks like they took it down.

— Tristram de Silva (@deSilvaSEO) January 14, 2019

В каком статусе сейчас находится эта функциональность, на данный момент неизвестно. Отказался ли Google от неё или планирует запуск, покажет время.

Напомним, что Google начал тестировать новый тип ресурса в Search Console – Domain Property – в ноябре 2018 года.




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