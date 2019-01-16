Google завершил тестирование Domain Property в Search Console?

Пользователи заметили, что Google , возможно, приостановил или завершил бета-тестирование Domain Property – новой функции, призванной упростить работу с наборами ресурсов в Search Console. Справочный документ , который был доступен на момент начала тестирования, теперь возвращает ошибку 404.

Доступ к тестированию предоставлялся только по приглашению. Те пользователи, которые его получили, видели соответствующее оповещение в интерфейсе Search Console:

Теперь эта функция недоступна:

Looks like they took it down. — Tristram de Silva (@deSilvaSEO) January 14, 2019

В каком статусе сейчас находится эта функциональность, на данный момент неизвестно. Отказался ли Google от неё или планирует запуск, покажет время.