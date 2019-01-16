Google завершил тестирование Domain Property в Search Console?
Пользователи заметили, что Google, возможно, приостановил или завершил бета-тестирование Domain Property – новой функции, призванной упростить работу с наборами ресурсов в Search Console. Справочный документ, который был доступен на момент начала тестирования, теперь возвращает ошибку 404.
Доступ к тестированию предоставлялся только по приглашению. Те пользователи, которые его получили, видели соответствующее оповещение в интерфейсе Search Console:
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