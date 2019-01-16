Google будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычки

На днях SEO-консультант Эдвард Льюис (Edward Lewis) обратил внимание владельцев сайтов на распространённую ошибку, из-за которой Google будет игнорировать директивы на странице. Речь идёт об использовании неправильных кавычек в коде.

В своём Facebook Льюис привёл пример страницы, которая содержит директиву noindex, no follow в метатеге robots, но при этом полностью индексируется Google.

Как выяснилось, причина – в кавычках. Они круглые, а не прямые, в связи с чем Google их игнорирует.

Такая проблема возникает, если код копируется из текстового редактора или веб-страницы. Некоторые сервисы, такие как Google Docs, автоматически конвертируют прямые кавычки в закругленные.

Избежать этой проблемы можно, используя валидатор от W3C для проверки HTML-кода. Как видно на скриншоте выше, инструмент мгновенно определяет такие ошибки и выделяет их красным цветом.

В своём руководстве по оформлению кода Google рекомендует использовать только прямые кавычки. Это обязательное требование для кода.

Эдвард Льюис в свою очередь настоятельно советует вебмастерам всегда проверять добавляемый код через W3C Markup Validation Service, а копируя код из веб-страницы или текстового редактора – обращать внимание на кавычки.


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