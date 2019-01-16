Google будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычки
На днях SEO-консультант Эдвард Льюис (Edward Lewis) обратил внимание владельцев сайтов на распространённую ошибку, из-за которой Google будет игнорировать директивы на странице. Речь идёт об использовании неправильных кавычек в коде.
В своём Facebook Льюис
Как выяснилось, причина – в кавычках. Они круглые, а не прямые, в связи с чем Google их игнорирует.
Такая проблема возникает, если код копируется из текстового редактора или веб-страницы. Некоторые сервисы, такие как Google Docs, автоматически конвертируют прямые кавычки в закругленные.
Избежать этой проблемы можно, используя
В своём
Эдвард Льюис в свою очередь настоятельно советует вебмастерам всегда проверять добавляемый код через W3C Markup Validation Service, а копируя код из веб-страницы или текстового редактора – обращать внимание на кавычки.
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