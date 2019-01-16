Новый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнес
В сентябре Google Мой бизнес позволил владельцам бизнеса сообщать дату открытия нового заведения, магазина или другого объекта. Добавление этой информации позволяет находить новые места до их официального открытия. Однако, как выяснилось, некоторые используют эту функцию, чтобы навредить конкурентам.
В частности, злоумышленники указывают дату предстоящего открытия для тех компаний, которые уже не первый год работают на рынке.
Так, президент агентства A Servant’s Heart Web Design & Marketing Тим Коллинг (Tim Colling)
«Какой-то злоумышленник предложил [Google] внести изменение в их бизнес-профиль в GMB, заявив, что компания будет открыта в будущем. В реальности этот клиент ведёт свой бизнес с 1994 года. В результате компания полностью исчезла из блока локальной выдачи», — написал Коллинг.
Он также добавил, что недавно общался с потенциальным клиентом, который рассказал, что его компанию неизвестные пометили как «закрытую навсегда». Однако в данном случае владелец бизнеса получил уведомление, чего не было в предыдущем случае. Так что, возможностей для негативного SEO в локальном поиске Google хватает.
О том, что недобросовестные конкуренты могут редактировать данные компаний в Google Мой бизнес, стало известно ещё осенью 2017 года. Известный западный эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс (Joy Hawkins) опубликовала статью, в которой поделилась деталями этой проблемы.
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16.01.2019 11:11