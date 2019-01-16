Новый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнес

В сентябре Google Мой бизнес позволил владельцам бизнеса сообщать дату открытия нового заведения, магазина или другого объекта. Добавление этой информации позволяет находить новые места до их официального открытия. Однако, как выяснилось, некоторые используют эту функцию, чтобы навредить конкурентам.

В частности, злоумышленники указывают дату предстоящего открытия для тех компаний, которые уже не первый год работают на рынке.

Так, президент агентства A Servant’s Heart Web Design & Marketing Тим Коллинг (Tim Colling) сообщил на Local Search Forum, что недавно такой атаке подвергся один из его клиентов. Неизвестный изменил дату открытия компании с января 1994 года на январь 2019.

«Какой-то злоумышленник предложил [Google] внести изменение в их бизнес-профиль в GMB, заявив, что компания будет открыта в будущем. В реальности этот клиент ведёт свой бизнес с 1994 года. В результате компания полностью исчезла из блока локальной выдачи», — написал Коллинг.

Он также добавил, что недавно общался с потенциальным клиентом, который рассказал, что его компанию неизвестные пометили как «закрытую навсегда». Однако в данном случае владелец бизнеса получил уведомление, чего не было в предыдущем случае. Так что, возможностей для негативного SEO в локальном поиске Google хватает.

О том, что недобросовестные конкуренты могут редактировать данные компаний в Google Мой бизнес, стало известно ещё осенью 2017 года. Известный западный эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс (Joy Hawkins) опубликовала статью, в которой поделилась деталями этой проблемы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтовInstagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов
Google: как ускорить удаление из индекса большого количества страницGoogle: как ускорить удаление из индекса большого количества страниц
Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»
Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗападные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователейTwitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
AdWords Express стал частью Google AdsAdWords Express стал частью Google Ads
Google начал поощрять рекламные агентства за использование автоматизацииGoogle начал поощрять рекламные агентства за использование автоматизации
Google: технической оптимизации недостаточно для хорошего ранжирования сайтаGoogle: технической оптимизации недостаточно для хорошего ранжирования сайта
Google объяснил, почему эмодзи могут не отображаться в сниппетахGoogle объяснил, почему эмодзи могут не отображаться в сниппетах
Google: смена URL-адресов изображений повлияет на их ранжирование в поиске по картинкамGoogle: смена URL-адресов изображений повлияет на их ранжирование в поиске по картинкам
Google: мобильное юзабилити не связано с mobile-first индексациейGoogle: мобильное юзабилити не связано с mobile-first индексацией
Google не будет переносить все функции из старого Search Console в новыйGoogle не будет переносить все функции из старого Search Console в новый
Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексациюGoogle начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию
Три акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательствТри акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательств
Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗападные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
Последние новости
Подгружаем последние новости