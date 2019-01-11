Google не будет переносить все функции из старого Search Console в новый

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил, что компания не планирует переносить все функции из старого Search Console в новый. При этом в данном случае речь идёт о полном отключении, а не замене.

Ранее, в феврале, Мюллер заявил, что Google намерен перенести все функции в новую версию сервиса. В том же месяце другой сотрудник поиска, Гэри Илш, отметил, что это не так, некоторые из них будут отключены.

Теперь Мюллер говорит то же самое.

Один из кандидатов на отключение – раздел, посвящённый ошибкам сканирования. В Google считают, что эта информация не представляет собой особой полезности для пользователей.

«Я уверен, что некоторые разделы Search Console будут закрыты, а не заменены другими. Прежде всего потому, что мы увидели, что в сервисе есть много вещей, которые на самом деле не так необходимы для сайтов…

В качестве примера можно привести раздел с ошибками сканирования, где мы перечисляем все недочёты, найденные на сайте, а это могут быть миллионы ошибок. При этом [вебмастерам] полезнее сосредоточится на тех проблемах, которые действительно влияют на сайт, а не на всех случайных URL, найденных нами».

Ответ Мюллера можно прослушать, начиная с отметки 1:09 на видео ниже:

Далее, примерно на 28 минуте видео, Мюллер добавил, что в настоящее время команда Search Console работает над обновлением отчётов, связанных со ссылками. В частности, над тем, чтобы сделать их более согласованными. Что именно имелось в виду, он не уточнил.

Напомним, что 13 декабря Google отключил ряд старых отчётов Search Console в связи с наличием замены для них в новой версии сервиса.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
DuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 годуDuckDuckGo обработал более 9 млрд запросов в 2018 году
В результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывовВ результате обновления Yelp компании лишились большого количества отзывов
Google купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млнGoogle купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млн
Джон Мюллер посоветовал владельцу низкокачественного сайта «начать всё заново»Джон Мюллер посоветовал владельцу низкокачественного сайта «начать всё заново»
GitHub сделал бесплатным доступ к приватным репозиториямGitHub сделал бесплатным доступ к приватным репозиториям
Блок рекламы


Похожие новости
Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексациюGoogle начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию
Три акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательствТри акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательств
Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗападные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»
Google работает над багом Сети знаний, который позволяет искажать результаты поискаGoogle работает над багом Сети знаний, который позволяет искажать результаты поиска
В поиске Google появилась карточка с похожими запросами пользователяВ поиске Google появилась карточка с похожими запросами пользователя
Google Рисунки теперь можно встраивать в ДокументыGoogle Рисунки теперь можно встраивать в Документы
Google: количество показов рекламы на ТВ-экранах выросло на 80% в 2018 годуGoogle: количество показов рекламы на ТВ-экранах выросло на 80% в 2018 году
Google: как ускорить удаление из индекса большого количества страницGoogle: как ускорить удаление из индекса большого количества страниц
Google Assistant приближается к отметке в 1 млрд устройствGoogle Assistant приближается к отметке в 1 млрд устройств
Последние новости
Подгружаем последние новости