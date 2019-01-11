Google не будет переносить все функции из старого Search Console в новый

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил , что компания не планирует переносить все функции из старого Search Console в новый. При этом в данном случае речь идёт о полном отключении, а не замене.

Ранее, в феврале, Мюллер заявил, что Google намерен перенести все функции в новую версию сервиса. В том же месяце другой сотрудник поиска, Гэри Илш, отметил, что это не так, некоторые из них будут отключены.

Теперь Мюллер говорит то же самое.

Один из кандидатов на отключение – раздел, посвящённый ошибкам сканирования. В Google считают, что эта информация не представляет собой особой полезности для пользователей.

«Я уверен, что некоторые разделы Search Console будут закрыты, а не заменены другими. Прежде всего потому, что мы увидели, что в сервисе есть много вещей, которые на самом деле не так необходимы для сайтов…

В качестве примера можно привести раздел с ошибками сканирования, где мы перечисляем все недочёты, найденные на сайте, а это могут быть миллионы ошибок. При этом [вебмастерам] полезнее сосредоточится на тех проблемах, которые действительно влияют на сайт, а не на всех случайных URL, найденных нами».

Ответ Мюллера можно прослушать, начиная с отметки 1:09 на видео ниже:

Далее, примерно на 28 минуте видео, Мюллер добавил, что в настоящее время команда Search Console работает над обновлением отчётов, связанных со ссылками. В частности, над тем, чтобы сделать их более согласованными. Что именно имелось в виду, он не уточнил.