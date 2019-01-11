Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию

Google начал объединять оповещения, касающиеся перевода сайтов на mobile-first индексацию. Теперь вместо отправки отдельных email-оповещений для каждого сайта, Google отправляет одно письмо, в котором перечислены все ресурсы, переведённые на новый тип индексации в течение указанного периода времени.

Выглядит это так:

Одно оповещение может включать до 20 сайтов.

Напомним, в конце декабря сотрудник Google Джон Мюллер предупредил, что в ближайшие недели оповещения о переводе сайтов на mobile-first индексацию в Search Console могут приходить с задержками. Это было связано с переходом на новую систему, призванную сократить количество сообщений, получаемых вебмастерами.