Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию
Google
Выглядит это так:
Одно оповещение может включать до 20 сайтов.
Напомним, в конце декабря сотрудник Google Джон Мюллер предупредил, что в ближайшие недели оповещения о переводе сайтов на mobile-first индексацию в Search Console могут приходить с задержками. Это было связано с переходом на новую систему, призванную сократить количество сообщений, получаемых вебмастерами.
Результатом этого перехода стало объединение несколько таких оповещений в одно,
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
11.01.2019 12:46