Google начал отправлять сборные оповещения о переводе на mobile-first индексацию

Google начал объединять оповещения, касающиеся перевода сайтов на mobile-first индексацию. Теперь вместо отправки отдельных email-оповещений для каждого сайта, Google отправляет одно письмо, в котором перечислены все ресурсы, переведённые на новый тип индексации в течение указанного периода времени.

Выглядит это так:

Одно оповещение может включать до 20 сайтов.

Напомним, в конце декабря сотрудник Google Джон Мюллер предупредил, что в ближайшие недели оповещения о переводе сайтов на mobile-first индексацию в Search Console могут приходить с задержками. Это было связано с переходом на новую систему, призванную сократить количество сообщений, получаемых вебмастерами.

Результатом этого перехода стало объединение несколько таких оповещений в одно, сообщил вчера Мюллер в Twitter.


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