Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей

Международная группа исследователей разработала инструмент, который способен в течение нескольких минут с 92,5% точностью определить, где живёт человек, используя данные Twitter . С его помощью также можно узнать, где пользователь работает, а также проводит своё свободное время.

Инструмент под названием LPAuditor (Location Privacy Auditor) использует особенности работы функции геолокации в Twitter , позволяющей пользователям указывать в твитах своё местонахождение.

Как выяснилось, в течение нескольких лет после запуска этой функции в 2009 году даже при указании такой широкой категории, как город, Twitter автоматически фиксировал точные GPS-координаты пользователя. Эти данные не видели ни автор поста, ни его подписчики, но они включались в метаданные твита и всё ещё доступны через API Twitter .

Автоматическая передача координат происходила с 2009 по апрель 2015 года. Затем сервис микроблогов изменил свою политику, и теперь пользователи должны дать согласие на передачу их координат. По словам представителя Twitter , на сегодняшний день это делает лишь очень небольшой процент людей. Однако те данные, которые были собраны раньше, по-прежнему доступны через API.

При этом в компании заявили, что отправка геолокационных данных в Twitter всегда была добровольным делом, и у пользователей всегда была возможность удалить эти данные в настройках . Однако ею пользовались немногие.

«Если вы не знаете о проблеме, вы не будете удалять эти данные», — ответил на это исследователь из Иллинойского университета Джейсон Полакис (Jason Polakis).

Исследователи начали извлечение метаданных Twitter через API компании в ноябре 2016 года. Ранее они провели исследование, которое показало возможность получения конфиденциальной информации из твитов с геометками. Теперь они хотели узнать, могут ли они получать эти данные в более широком масштабе и с большей точностью, используя автоматизацию.

В ходе работы специалисты с помощью LPAuditor проанализировали выборку из 15 млн геотаргетированных твитов от примерно 87 тысяч пользователей. Инструмент присвоил каждому твиту место на карте и определил его временной пояс. В результате был сгенерирован кластер твитов на карте с указанием мест, которые пользователь посещал чаще всего – по крайней мере, на момент публикации твитов.

Чтобы определить место проживания пользователя, исследователи анализировали те места, где он проводил больше всего времени на выходных.

Для верификации полученных с помощью инструмента данных исследователи определили группу из примерно 2000 человек и вручную проверили все их твиты, чтобы найти те фразы, которые могли подтверждать нахождение человека дома или на работе, а также соответствующий контекст.

Затем они сравнили местоположение этих твитов с результатами, полученными с помощью инструмента, и пришли к выводу, что точность его работы составляет 92,5%.

По большей части это исследование было основано на твитах, отправленных до изменения политики Twitter в апреле 2015 года. После обновления получение таких данных стало затруднительным.