Twitter верифицировал страницу "МИД РоSSии в Крыму"

Посольство Украины в Великобритании написало жалобу в техподдержку соцсети.

Посольство Украины в Великобритании обратилось к техподдержке соцсети Twitter из-за того, что соцсеть предоставила верификацию странице МИД РоSSии в Крыму.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 січня 2019 р.

"Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД РоSSии в оккупированном Крыму голубой флажок. РоSSия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и вопиюще нарушает права человека. Twitter должен заблокировать аккаунт" - сказано в заявлении.

Голубой флажок рядом с названием профиля в Twitter и других социальных сетях означает, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению. Верификация аккаунта роSSийских органов в власти в Крыму может трактоваться как признание Крыма частью страны-оккупанта.

Напомним, Федеральная служба безопасности РоSSии сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.


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