Twitter верифицировал страницу "МИД РоSSии в Крыму"

"Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД РоSSии в оккупированном Крыму голубой флажок. РоSSия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и вопиюще нарушает права человека. Twitter должен заблокировать аккаунт" - сказано в заявлении.
Голубой флажок рядом с названием профиля в Twitter и других социальных сетях означает, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению. Верификация аккаунта роSSийских органов в власти в Крыму может трактоваться как признание Крыма частью страны-оккупанта.
Напомним, Федеральная служба безопасности РоSSии сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.