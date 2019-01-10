В поиске Google появилась карточка с похожими запросами пользователя

Google запустил новую карточку в поиске под названием «Your related activity». Эта функция позволяет авторизированным пользователям просмотреть свои предыдущие запросы, связанные с текущим.

На карточке представлены ссылки на посещённые пользователем страницы и поисковые запросы, которые привели его к ним.

Здесь также можно добавить страницы в закладки или удалить. Для этого нужно нажать и удерживать нужную ссылку.

Новая функция запускается в мобильной версии поиска и в поисковом приложении Google на английском языке в США . Когда она появится в других странах, в компании не уточнили.