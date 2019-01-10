В поиске Google появилась карточка с похожими запросами пользователя
Google
На карточке представлены ссылки на посещённые пользователем страницы и поисковые запросы, которые привели его к ним.
Здесь также можно добавить страницы в закладки или удалить. Для этого нужно нажать и удерживать нужную ссылку.
Новая функция запускается в мобильной версии поиска и в поисковом приложении Google на английском языке в США. Когда она появится в других странах, в компании не уточнили.
Напомним, что в октябре Google упростил удаление истории поиска. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в меню поисковой системы и выбрать пункт «
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Internet и сети
10.01.2019 10:31