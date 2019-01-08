GitHub сделал бесплатным доступ к приватным репозиториям

Разработчики GitHub объявили , что теперь приватные репозитории стали доступны всем пользователя на бесплатной основе.

Ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать лишь публичные репозитории, а приватные были доступны только пользователям тарифа Pro, стоимость подписки на который составляет $7 в месяц. Теперь же все пользователи смогут создавать неограниченное количество приватных репозиториев, однако работать в них смогут лишь 3 пользователя. Желающим снять это ограничение придется перейти на тариф Pro.

Услуги Enterprise Cloud и Enterprise Server теперь объединены в один тариф — GitHub Enterprise. Он ориентирован на крупные компании и предусматривает оплату в зависимости от количества пользователей.

Введение нового тарифа и предоставление бесплатного доступа к приватным репозиториям стали первым серьезным изменением в работе GitHub после покупки сервиса компанией Microsoft за $7,5 млрд.

Согласно достигнутым договоренностям, после завершения сделки GitHub остается независимой компанией и по-прежнему будет предоставлять открытую платформу для всех разработчиков во всех отраслях.