GitHub сделал бесплатным доступ к приватным репозиториям

Разработчики GitHub объявили, что теперь приватные репозитории стали доступны всем пользователя на бесплатной основе. 

Ранее бесплатные аккаунты позволяли создавать лишь публичные репозитории, а приватные были доступны только пользователям тарифа Pro, стоимость подписки на который составляет $7 в месяц. Теперь же все пользователи смогут создавать неограниченное количество приватных репозиториев, однако работать в них смогут лишь 3 пользователя. Желающим снять это ограничение придется перейти на тариф Pro.

Услуги Enterprise Cloud и Enterprise Server теперь объединены в один тариф — GitHub Enterprise. Он ориентирован на крупные компании и предусматривает оплату в зависимости от количества пользователей.

Введение нового тарифа и предоставление бесплатного доступа к приватным репозиториям стали первым серьезным изменением в работе GitHub после покупки сервиса компанией Microsoft за $7,5 млрд. 

Согласно достигнутым договоренностям, после завершения сделки GitHub остается независимой компанией и по-прежнему будет предоставлять открытую платформу для всех разработчиков во всех отраслях.


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