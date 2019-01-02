Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска

SEO-консультант из Нью-Джерси Энди Симпсон (Andy Simpson) заметил локальную панель с использованием юникода, когда выполнял поиск по запросу [nathan’s tonsorial parlor] в Google. О своей находке он написал в Twitter.
В поисковой выдаче Google.com.ua это выглядит так:
Использование Unicode позволяет выделить компанию среди других и сделать её более заметной на карте.
С другой стороны, Google склонен игнорировать специальные символы в результатах поиска. Поэтому как долго ещё будет поддерживаться Unicode, неизвестно.
Напомним, что в 2015 году Google перестал отображать символы Emoji в заголовках поисковых сниппетов. При этом в 2017 году они снова появились в результатах поиска.
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