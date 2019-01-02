Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска

Англоязычные пользователи заметили, что Google поддерживает символы Unicode в результатах локального поиска.

Fancy font spotted in the wild…Unicode used me thinks ? #LocalSEO @JoyanneHawkins @deegs20 pic.twitter.com/0crk1BSfee

— Andy Simpson ? (@ndyjsimpson) December 30, 2018

SEO-консультант из Нью-Джерси Энди Симпсон (Andy Simpson) заметил локальную панель с использованием юникода, когда выполнял поиск по запросу [nathan’s tonsorial parlor] в Google. О своей находке он написал в Twitter.

В поисковой выдаче Google.com.ua это выглядит так:

Использование Unicode позволяет выделить компанию среди других и сделать её более заметной на карте.

С другой стороны, Google склонен игнорировать специальные символы в результатах поиска. Поэтому как долго ещё будет поддерживаться Unicode, неизвестно.

Напомним, что в 2015 году Google перестал отображать символы Emoji в заголовках поисковых сниппетов. При этом в 2017 году они снова появились в результатах поиска.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Netflix анонсировал полнометражный интерактивный фильм по мотивам сериала "Черное зеркало"Netflix анонсировал полнометражный интерактивный фильм по мотивам сериала "Черное зеркало"
Facebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователиFacebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователи
SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра GoogleSEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google
Четверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNetЧетверых украинцев подозревают в создании онлайн-платформы по продаже персональных данных в DarkNet
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Блок рекламы


Похожие новости
Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данныхGoogle добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-MatchДжон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match
SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра GoogleSEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google
Google прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollowGoogle прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollow
Google: пользователи понимают, где органические результаты, а где – рекламаGoogle: пользователи понимают, где органические результаты, а где – реклама
В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализацииВ Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации
Google распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылкиGoogle распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылки
Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылкамиGoogle обновил справочный документ по схемам обмена ссылками
Новая функция в поиске Google научит правильному произношениюНовая функция в поиске Google научит правильному произношению
Последние новости
Подгружаем последние новости