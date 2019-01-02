Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска

Англоязычные пользователи заметили , что Google поддерживает символы Unicode в результатах локального поиска.

SEO-консультант из Нью-Джерси Энди Симпсон (Andy Simpson) заметил локальную панель с использованием юникода, когда выполнял поиск по запросу [ nathan’s tonsorial parlor ] в Google . О своей находке он написал в Twitter .

В поисковой выдаче Google .com.ua это выглядит так:

Использование Unicode позволяет выделить компанию среди других и сделать её более заметной на карте.

С другой стороны, Google склонен игнорировать специальные символы в результатах поиска. Поэтому как долго ещё будет поддерживаться Unicode, неизвестно.