Instagram добавил новые функции для взаимодействия с подписчиками
Instagram
Стикеры с обратным отсчётом в Stories
Теперь пользователи могут добавлять в свои истории интерактивные стикеры с таймером обратного отсчёта. Эту функцию можно использовать для мероприятий, запусков новых продуктов, акций, распродаж, вебинаров и т.п.
После создания такого стикера его можно будет использовать несколько раз до тех пор, пока не выйдет указанное в нём время.
Когда подписчики увидят стикер с обратным отсчетом, они смогут коснуться стрелки в углу наклейки, чтобы получить оповещение об окончании отсчёта либо поделиться наклейкой в собственной истории.
Стикеры с вопросами в Instagram Live
Добавив эти стикеры в свои трансляции, пользователи смогут в режиме реального времени получать вопросы от своих подписчиков и отвечать на них.
С новыми стикерами автору трансляции будет проще отслеживать все поступающие вопросы.
Стикеры с обратным отсчётом уже запущены по всему миру — и на iOS, и на Android.
Стикеры с вопросами доступны для авторов трансляций в приложении Instagram для iOS и для зрителей на обеих платформах.
Подробнее об этих функциях можно узнать в
Напомним, в ноябре Instagram объявил, что будет удалять фейковые лайки, комментарии и подписки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
20.12.2018 04:10
20.12.2018 04:10