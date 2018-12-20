Instagram добавил новые функции для взаимодействия с подписчиками

Instagram запустил новые функции, призванные предоставить пользователям больше способов для взаимодействия со своими подписчиками.

Стикеры с обратным отсчётом в Stories

Теперь пользователи могут добавлять в свои истории интерактивные стикеры с таймером обратного отсчёта. Эту функцию можно использовать для мероприятий, запусков новых продуктов, акций, распродаж, вебинаров и т.п.

После создания такого стикера его можно будет использовать несколько раз до тех пор, пока не выйдет указанное в нём время.

Когда подписчики увидят стикер с обратным отсчетом, они смогут коснуться стрелки в углу наклейки, чтобы получить оповещение об окончании отсчёта либо поделиться наклейкой в собственной истории.

Стикеры с вопросами в Instagram Live

Добавив эти стикеры в свои трансляции, пользователи смогут в режиме реального времени получать вопросы от своих подписчиков и отвечать на них.

С новыми стикерами автору трансляции будет проще отслеживать все поступающие вопросы.

Стикеры с обратным отсчётом уже запущены по всему миру — и на iOS , и на Android.

Стикеры с вопросами доступны для авторов трансляций в приложении Instagram для iOS и для зрителей на обеих платформах.

Подробнее об этих функциях можно узнать в Справочном центре сервиса.

Напомним, в ноябре Instagram объявил, что будет удалять фейковые лайки, комментарии и подписки.