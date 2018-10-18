Facebook ищет специалиста для работы с украинской аудиторией
Сотрудник крупнейшей соцсети будет мониторить законодательство и сотрудничать со СМИ и властью.
Социальная сеть Facebook открыла вакансию по связям с общественностью в Украине. Соответствующее объявление опубликовано в социальной сети.
"Поскольку Facebook стал частью повседневной жизни сотен миллионов людей во всем мире, политики многих стран, естественно, хотят поговорить с нами, и мы хотим поговорить с ними. Команда Public Policy управляет этим общением - обмениваясь информацией о продуктах и деятельности компании, отвечая на запросы политиков и регулирующих органов и внося вклад в разработку политики регулирования в интернет-секторе", - сказано в мотивационной части объявления.
"Фейсбук" ищет "сотрудника с глубоким знанием политической и регуляторной динамики в Украине", а впоследствии - и в других восточноевропейских странах. Этот сотрудник будет работать в польском офисе компании.
Среди первоочередных задач "сотрудника по Украине" - мониторинг законодательства и нормативных вопросов, а также консультации относительно политических задач, включая публичные презентации, сотрудничество со СМИ и сотрудничество в формировании государственной политики в отношении СМИ.
Открытие вакансии может быть связано с недавними скандалами и продолжающимся расследованием в отношении роSSийской "фабрики троллей" и влиянием роSSийских агентов на результаты выборов президента в США в 2016 году. Основатель социальной сети Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате США назвал промедление с распознаванием роSSийского вмешательства в выборы "одним из самых больших огорчений за время руководства компанией".
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Internet и сети
18.10.2018 08:52