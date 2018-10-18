Facebook ищет специалиста для работы с украинской аудиторией

Сотрудник крупнейшей соцсети будет мониторить законодательство и сотрудничать со СМИ и властью.

Социальная сеть Facebook открыла вакансию по связям с общественностью в Украине. Соответствующее объявление опубликовано в социальной сети.

"Поскольку Facebook стал частью повседневной жизни сотен миллионов людей во всем мире, политики многих стран, естественно, хотят поговорить с нами, и мы хотим поговорить с ними. Команда Public Policy управляет этим общением - обмениваясь информацией о продуктах и деятельности компании, отвечая на запросы политиков и регулирующих органов и внося вклад в разработку политики регулирования в интернет-секторе", - сказано в мотивационной части объявления.

"Фейсбук" ищет "сотрудника с глубоким знанием политической и регуляторной динамики в Украине", а впоследствии - и в других восточноевропейских странах. Этот сотрудник будет работать в польском офисе компании.

Среди первоочередных задач "сотрудника по Украине" - мониторинг законодательства и нормативных вопросов, а также консультации относительно политических задач, включая публичные презентации, сотрудничество со СМИ и сотрудничество в формировании государственной политики в отношении СМИ .