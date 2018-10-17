Facebook начал понижать в ленте сайты с ворованным контентом

Facebook объявил, что начал снижать охват постов со ссылками на сайты, которые копируют и повторно публикуют контент других ресурсов. Нововведение призвано улучшить опыт пользователей.

Для определения такого рода сайтов Facebook будет анализировать аутентичность контента, наличие кликбейт-заголовков, а также целевых страниц, наполненных низкокачественной рекламой.

В компании предполагают, что если эти ресурсы начнут получать меньше реферального трафика, то их доходы уменьшатся и это станет одним из стимулов для того, чтобы они перестали воровать статьи, видео и фотографии у других изданий.

Facebook также обновил своё Руководство по ленте новостей для издателей, чтобы отразить в нём новые правила.

Напомним, что в мае Facebook начал понижать в ленте ссылки на сайты низкого качества. Последний апдейт стал расширением майского обновления алгоритма новостной ленты.


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