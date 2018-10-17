Facebook начал понижать в ленте сайты с ворованным контентом
Facebook
Для определения такого рода сайтов Facebook будет анализировать аутентичность контента, наличие кликбейт-заголовков, а также целевых страниц, наполненных низкокачественной рекламой.
В компании предполагают, что если эти ресурсы начнут получать меньше реферального трафика, то их доходы уменьшатся и это станет одним из стимулов для того, чтобы они перестали воровать статьи, видео и фотографии у других изданий.
Facebook также обновил своё
Напомним, что в мае Facebook начал понижать в ленте ссылки на сайты низкого качества. Последний апдейт стал расширением майского обновления алгоритма новостной ленты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
16.10.2018 21:59
17.10.2018 12:04