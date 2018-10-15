Google Ads улучшил атрибуцию для объявлений формата TrueView for action

Команда рекламного сервиса Google Ads объявила об обновлении атрибуции для объявлений формата TrueView for action.

Теперь просмотр видеообъявления в течение 10 и более секунд учитывается как ведущий к конверсии, если конверсия происходит в течение трёх дней после взаимодействия. Ранее по умолчанию учитывались 30-секундные взаимодействия при периоде учёта конверсий в 30 дней.

Что изменилось:

  • Взаимодействия для объявлений TrueView for Action с использованием стратегий «Целевая цена за конверсию» или «Максимизация конверсий» будут определяться как клики по объявлению или просмотр в течение 10 секунд.
  • По умолчанию конверсия будет учитываться, когда пользователь совершит целевое действие в течение 3 дней с момента взаимодействия.
  • Для тех пользователей, которые совершают клики по объявлению, конверсии будут приписываться согласно периоду учёта конверсий, установленному рекламодателем (по умолчанию – 30 дней).

Перед тем, как внести эти изменения, Google провёл масштабные эксперименты, чтобы проанализировать, как они повлияют на объём конверсий. Согласно полученным данным, в результате обновления можно ожидать:

  • Более точного учёта конверсий;
  • Больше данных за счёт сокращения задержки данных о конверсиях.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, рекламодателям никаких действий предпринимать не нужно.


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